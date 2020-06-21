ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів...
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Що станеться, якщо закон ухвалять? Відсутність гарантії повернення кредитів рефінансування – це не лише збитки НБУ. Це і збитки держави, тобто платників податків, тобто нас із вами. Адже Національний банк перераховує свій прибуток (за наявності) до державного бюджету.
Для тупих. Погашення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, здійснюється у такій черговості: 1) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян; 2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; 3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; 4) вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом; 5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування. ... А хто там в 4й черзі? Вкладники, які тримали депозити більше 200 000 грн (в еквіваленті). Краще б ви читали закони, а не зухвалі коментарі НБУ. Ще процитуйте Леру з Лондона. В Законі необхідно також перемістити і вимоги Фонду гарантування (3я черга). p.s. Нічого було давати рефінанси банкам банкротам.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.