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ВР зробила ще один крок до
позбавлення НБУ коштів...

ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:41

  sroot написав:Какие же тупые люди пишут комментарии, почитали бы хоть в кратце про закон и чем же он так "правильный"? https://www.facebook.com/NationalBankOf ... =3&theater

Для совсем тупых:

Що станеться, якщо закон ухвалять?
Відсутність гарантії повернення кредитів рефінансування – це не лише збитки НБУ. Це і збитки держави, тобто платників податків, тобто нас із вами. Адже Національний банк перераховує свій прибуток (за наявності) до державного бюджету.

Для тупих.
Погашення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, здійснюється у такій черговості:
1) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;
2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
4) вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;
5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування.
...
А хто там в 4й черзі? Вкладники, які тримали депозити більше 200 000 грн (в еквіваленті).
Краще б ви читали закони, а не зухвалі коментарі НБУ.
Ще процитуйте Леру з Лондона.
В Законі необхідно також перемістити і вимоги Фонду гарантування (3я черга).
p.s.
Нічого було давати рефінанси банкам банкротам.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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