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ДВС стягнула борги з аліментів,
що не виплачувалися...

ДВС стягнула борги з аліментів, що не виплачувалися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:52

ДВС стягнула борги з аліментів, що не виплачувалися...

Пропонуємо до обговорення:
Органи державної виконавчої служби Мін'юсту упродовж минулого тижня стягнуто 117,7 млн грн аліментів.

Дивися повний текст ДВС стягнула борги з аліментів, що не виплачувалися більше 12 років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:52

Мусорні новини. Виконавча служба не виконує покладених на неї державою обов'язків, систематично порушує права людини і замість того, щоб виконувати функції посередника- тільки загострює конфлікти і діє силовими методами. Чим завантажує роботою суди. Така служба занадто дорого обходиться платникам податків і робить, вкупі з законодавцями, чоловіків безправними, а певну категорію жінок- професійними здирниками.
a_kymlach
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