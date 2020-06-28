Органи державної виконавчої служби Мін'юсту упродовж минулого тижня стягнуто 117,7 млн грн аліментів.
Дивися повний текст ДВС стягнула борги з аліментів, що не виплачувалися більше 12 років.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:52
ДВС стягнула борги з аліментів, що не виплачувалися...
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Дивися повний текст ДВС стягнула борги з аліментів, що не виплачувалися більше 12 років.
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:52
Мусорні новини. Виконавча служба не виконує покладених на неї державою обов'язків, систематично порушує права людини і замість того, щоб виконувати функції посередника- тільки загострює конфлікти і діє силовими методами. Чим завантажує роботою суди. Така служба занадто дорого обходиться платникам податків і робить, вкупі з законодавцями, чоловіків безправними, а певну категорію жінок- професійними здирниками.
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