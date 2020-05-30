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У Німеччині компанії Tesla
заборонили рекламувати автопілот

У Німеччині компанії Tesla заборонили рекламувати автопілот
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:33

У Німеччині компанії Tesla заборонили рекламувати автопілот

Пропонуємо до обговорення:
У Мюнхені суд заборонив компанії Tesla рекламувати в Німеччині свою систему автономного водіння, позаяк це вводить в оману потенційних покупців.

Дивися повний текст У Німеччині компанії Tesla заборонили рекламувати автопілот.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:33

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