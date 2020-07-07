Про це повідомляє Посольство України в Болгарії.
Дивися повний текст Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 і карантину.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:01
Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 і карантину.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:01
ну не маразм? когда в сутки находили по 100-200 случаев, то никто никуда не едет, все сидят на карантине, транспорт не работает, общепит тоже и т.д. А когда стало прилетать овер 800 в сутки - пожалуйте гости дорогие на курорты, в кафе, в кинотеатры.
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