RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці зможуть відвідати ще
одну країну без тесту на...

Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:01

Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Посольство України в Болгарії.

Дивися повний текст Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 і карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89294
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:01

ну не маразм? когда в сутки находили по 100-200 случаев, то никто никуда не едет, все сидят на карантине, транспорт не работает, общепит тоже и т.д. А когда стало прилетать овер 800 в сутки - пожалуйте гости дорогие на курорты, в кафе, в кинотеатры.
RomanTik
 
Повідомлень: 3016
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8627 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці можуть втратити все накопичене на старість:... 1, 2, 3
R2 » Суб 11 лип, 2020 09:45
28 4732
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 11:10
mrgameover98
Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки... 1, 2
R2 » П'ят 10 лип, 2020 09:44
10 602
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 17:09
Igorten
Українці потрапляють на сайти-підробки і втрачають...
R2 » Вів 07 лип, 2020 16:08
2 117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 18:26
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16683)
16.07.2020 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.