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Ресторанам і нічним клубам
заборонили працювати після...

Ресторанам і нічним клубам заборонили працювати після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:02

Ресторанам і нічним клубам заборонили працювати після...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу в четвер, 16 липня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дивися повний текст Ресторанам і нічним клубам заборонили працювати після 23.00 по всій країні - Степанов.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:12

В чем разница работы днем и работы ночью? Днем вирус спит, а ночью просыпается?
Всем все запретить и все закрыть - во принцип работы власти, кроме запретов больше ничего дельного придумать не могут.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:25

Наверно ночью власти делают что то, что не хотят чтобы много людей видело. Например распыляют что-то или устанавливают какоето оборудование.
Nicolas21
 
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