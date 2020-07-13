Про це на брифінгу в четвер, 16 липня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дивися повний текст Ресторанам і нічним клубам заборонили працювати після 23.00 по всій країні - Степанов.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:02
Ресторанам і нічним клубам заборонили працювати після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ресторанам і нічним клубам заборонили працювати після 23.00 по всій країні - Степанов.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:12
В чем разница работы днем и работы ночью? Днем вирус спит, а ночью просыпается?
Всем все запретить и все закрыть - во принцип работы власти, кроме запретов больше ничего дельного придумать не могут.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:25
Наверно ночью власти делают что то, что не хотят чтобы много людей видело. Например распыляют что-то или устанавливают какоето оборудование.
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:46
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:25
Ночью спят проверяющие. И люди этим пользовались. То сядут поближе, то столики сдвинут, то маски снимут, то руки не помоют, то вообще танцуют прижимаясь-никакой социальной дистанции, никакого самосознания. В общем - одни хлопоты.
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:14
Ночью люди занимаются гимнастическими упражнениями, а это уже нарушение социальной дистанции. Да и вирусы объединяются и атакуют организованной преступной группой.
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