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Санкції США проти "Північного потоку - 2" відклали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили в Держдепі США.
Дивися повний текст Санкції США проти \"Північного потоку - 2\" відклали
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:11
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