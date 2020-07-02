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Санкції США проти "Північного
потоку - 2" відклали

Санкції США проти "Північного потоку - 2" відклали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:11

Санкції США проти "Північного потоку - 2" відклали

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили в Держдепі США.

Дивися повний текст Санкції США проти \"Північного потоку - 2\" відклали.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:11

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svyatoslav_hromyak
 
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