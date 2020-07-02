Про це заявили в Держдепі США.
Дивися повний текст Санкції США проти \"Північного потоку - 2\" відклали.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:11
Санкції США проти "Північного потоку - 2" відклали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Санкції США проти \"Північного потоку - 2\" відклали.
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