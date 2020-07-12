Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Дивися повний текст НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку цього року.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:50
НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку цього року.
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