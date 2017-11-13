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НБУ пояснив, чому можна не
мріяти про доступну іпотеку...

НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:50

НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Дивися повний текст НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:51

Так никто и не верил, больше смеялись :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:23

Можно в поправках прописать, и новую ипотеку выдавать и забирать спустя два неоплаченных платежа (условно).
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:40

Re: НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку..

Яке відношення мають валютні кредити до гривневих? Таке ж, як слуги народу до євреїв ))
awant
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 02:23

Бред, покажите кто, где и как опускал цены, тупые рассуждения, аналогия донных экспертов по валюте. Не пичатайте подробный мусор.
andreymoroz571
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