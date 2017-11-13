Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Дивися повний текст НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку цього року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:50
НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку цього року.
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:23
Можно в поправках прописать, и новую ипотеку выдавать и забирать спустя два неоплаченных платежа (условно).
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:40
Re: НБУ пояснив, чому можна не мріяти про доступну іпотеку..
Яке відношення мають валютні кредити до гривневих? Таке ж, як слуги народу до євреїв ))
Додано: Пон 20 лип, 2020 02:23
Бред, покажите кто, где и как опускал цены, тупые рассуждения, аналогия донных экспертов по валюте. Не пичатайте подробный мусор.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|