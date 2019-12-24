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Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:14
Действительно ли низкая инфляция - это катастрофа для Украины? Будет ли курс доллара на том уровне, который заложен в бюджете 2020?
14 июля легализировали игорный бизнес в Украине. Плюсы и минусы легализации игорного бизнеса Более детально:Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курсаПодписывайтесь на Finance.ua
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Ірина_
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