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Игорный бизнес, "низкая"
инфляция и прогноз курса

Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:14

Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса

Действительно ли низкая инфляция - это катастрофа для Украины? Будет ли курс доллара на том уровне, который заложен в бюджете 2020?

14 июля легализировали игорный бизнес в Украине. Плюсы и минусы легализации игорного бизнеса


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Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса

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Ірина_
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