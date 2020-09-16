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Игорный бизнес, "низкая"
инфляция и прогноз курса

Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:14

Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса

Действительно ли низкая инфляция - это катастрофа для Украины? Будет ли курс доллара на том уровне, который заложен в бюджете 2020?

14 июля легализировали игорный бизнес в Украине. Плюсы и минусы легализации игорного бизнеса


Более детально:

Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 07:56

Закон то еще не подписали...
alexwhiterboost
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:51

Re: Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса

На сколько знаю не весь игорный бизнес легализировали, там есть куча деталей что бы определить легально это или нет)
lapin8756
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:09

Казалось бы, худшее, что могло произойти – это рост цен. Да не тут-то было... По определению ясно, что низкая инфляция – предсмертная агония экономики.
С одной стороны игорный бизнес может поднять экономику, а с другой - он и сам немало денег требует, окупится ли?
Beazeni
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:48

Интересно, по 26-26,5 можно будет еще прикупить зеленого? Хотя бы после Нового года. Я не спешу.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:43

Re: Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса

думюа они прорвуться
albelen75
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:06

Не нужно было легализовывать.
Marta7
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