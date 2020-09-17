14 июля легализировали игорный бизнес в Украине. Плюсы и минусы легализации игорного бизнеса
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:14
Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса
Действительно ли низкая инфляция - это катастрофа для Украины? Будет ли курс доллара на том уровне, который заложен в бюджете 2020?
14 июля легализировали игорный бизнес в Украине. Плюсы и минусы легализации игорного бизнеса
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Додано: Чет 20 сер, 2020 09:51
Re: Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса
На сколько знаю не весь игорный бизнес легализировали, там есть куча деталей что бы определить легально это или нет)
Додано: Сер 02 вер, 2020 20:09
Казалось бы, худшее, что могло произойти – это рост цен. Да не тут-то было... По определению ясно, что низкая инфляция – предсмертная агония экономики.
С одной стороны игорный бизнес может поднять экономику, а с другой - он и сам немало денег требует, окупится ли?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:48
Интересно, по 26-26,5 можно будет еще прикупить зеленого? Хотя бы после Нового года. Я не спешу.
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:43
Re: Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса
думюа они прорвуться
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:37
дайте номер закону чи краще посилання на портал ВР
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