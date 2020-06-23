До ВР внесли законопроєкт, яким пропонується звільнити ФОПів від ЄСВ за себе.
Дивися повний текст ФОПів пропонуютьзвільнити від сплати ЄСВ за червень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:19
ФОПів пропонуютьзвільнити від сплати ЄСВ за червень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОПів пропонуютьзвільнити від сплати ЄСВ за червень.
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:19
Учитывая, что крайний срок оплаты за второй квартал - это завтра, весьма своевременно. А Рада точно успеет? ;)
|