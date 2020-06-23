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ФОПів пропонуютьзвільнити
від сплати ЄСВ за червень

ФОПів пропонуютьзвільнити від сплати ЄСВ за червень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:19

ФОПів пропонуютьзвільнити від сплати ЄСВ за червень

Пропонуємо до обговорення:
До ВР внесли законопроєкт, яким пропонується звільнити ФОПів від ЄСВ за себе.

Дивися повний текст ФОПів пропонуютьзвільнити від сплати ЄСВ за червень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:19

Учитывая, что крайний срок оплаты за второй квартал - это завтра, весьма своевременно. А Рада точно успеет? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:34

  moveton написав:Учитывая, что крайний срок оплаты за второй квартал - это завтра, весьма своевременно. А Рада точно успеет? ;)


Только этим и занимаются. Сейчас спикер подписывает и летит дежурным вертолётом в резиденцию к Зе.
Ratatui
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