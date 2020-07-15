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Шмигаль висловився щодо
продажу готелю "Дніпро"

Шмигаль висловився щодо продажу готелю "Дніпро"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:19

Шмигаль висловився щодо продажу готелю "Дніпро"

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Twitter.

Дивися повний текст Шмигаль висловився щодо продажу готелю \"Дніпро\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:20

цена так выросла просто потому, что продавец продавал гостиницу, а покупатель купил казино с гостиницей.
N0mad
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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