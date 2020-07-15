Про це він написав у Twitter.
Дивися повний текст Шмигаль висловився щодо продажу готелю \"Дніпро\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:19
Шмигаль висловився щодо продажу готелю "Дніпро"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль висловився щодо продажу готелю \"Дніпро\".
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:20
цена так выросла просто потому, что продавец продавал гостиницу, а покупатель купил казино с гостиницей.
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:47
Пишут о покупателе как российском криминале. Так что поздравляю, страна движется в нужном направлении!
|