RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шевченко висловився щодо
співпраці з МВФ та емісії

Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:37

Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії

Пропонуємо до обговорення:
К. Шевченко підкреслив свою ціль збереження незалежності НБУ й відзначив роль Нацбанку в забезпеченні макрофінансової стабільності в Україні.

Дивися повний текст Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89299
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:37

Це дає надію. Сподіваюся, дії не будуть розходитися зі словами.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2224
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iksperdt і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль висловився щодо продажу готелю "Дніпро"
R2 » Чет 16 лип, 2020 14:19
2 46
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 15:47
mvi
ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів
R2 » Нед 14 чер, 2020 20:49
4 598
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 09:56
_hunter
Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо...
R2 » Сер 24 чер, 2020 14:31
8 470
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 10:43
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.