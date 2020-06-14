|
|
Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:37
Пропонуємо до обговорення:
К. Шевченко підкреслив свою ціль збереження незалежності НБУ й відзначив роль Нацбанку в забезпеченні макрофінансової стабільності в Україні.
Дивися повний текст Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89299
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:37
Це дає надію. Сподіваюся, дії не будуть розходитися зі словами.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2224
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|46
|
Чет 16 лип, 2020 15:47
mvi
|
|4
|598
|
|
|8
|470
|