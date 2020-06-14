К. Шевченко підкреслив свою ціль збереження незалежності НБУ й відзначив роль Нацбанку в забезпеченні макрофінансової стабільності в Україні.
Дивися повний текст Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:37
Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії.
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:58
Надія, що курс скоригують на півшишечки і можна буде жити не тужити))
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:05
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