К. Шевченко підкреслив свою ціль збереження незалежності НБУ й відзначив роль Нацбанку в забезпеченні макрофінансової стабільності в Україні.
Дивися повний текст Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:37
Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії.
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:58
Надія, що курс скоригують на півшишечки і можна буде жити не тужити))
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:05
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:15
Ги-ги-ги, дуже дотепно. Смолія "пішли" за те, що він не хотів робити емісію, а тепер черговий призначений клоун каже, що "не допустить неконтрольовану емісію".
Щось мені це нагадує заяви призначеного Шмигаля про 500 тисяч НОВИХ робочих місць в травні.
Ню, ню. Подивимось, скільки цей клоун просидить в цьому кріслі, якщо не буде виконувати вказівки найвеличнішого економіста. А цей навеличніший вважає, що МВФ треба нафіг, а дефолт - взагалі не проблема. Ну ок, чекаємо.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:29
Re: Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії
Сподіваюся, він розуміє, що його професійна кар'єра після цього добіжить кінця. А за нової влади (зелений не вічний) може світити й ув'язнення.
Додано: Чет 16 лип, 2020 20:20
Re: Шевченко висловився щодо співпраці з МВФ та емісії
Гонтарева тоже пела кто купит зелень по 12 пожалеет тех кто купил по 28, ну и как, где теперь сидит. Вам же не 5лет, и понимаете что с такими бабками не сидят, а все суды максимум для показухи баранам.
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:11
Еще бы с Надра банка главу назначили, профессионал и профессор по лицу видно, слов нет от такого назначения
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:36
Надеюсь контролируемая эмиссия и инфляция хоть как-то будет контролироваться.
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