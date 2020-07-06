RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Укрзалізниця» буде продавати
100% місць в поїздах до...

«Укрзалізниця» буде продавати 100% місць в поїздах до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:52

«Укрзалізниця» буде продавати 100% місць в поїздах до...

Пропонуємо до обговорення:
Відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки узгодженню з Київською міською державною адміністрацією.

Дивися повний текст «Укрзалізниця» буде продавати 100% місць в поїздах до Києва і назад.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89300
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:52

Как всегда непоследовательное решение.

сначала продавали по 2 билета в купе, люди покупали верхнее и нижнее по схеме и по полуторным ценам.
теперь неожиданно оказалось, что можно брать все четыре. надо снова покупать нижнее место, продавать ненужное верхнее. В контакт-центре УЗ заявили, что место менять не будут.

В итоге - потеря денег, попадание на комиссии, дележка купе с незнакомыми людьми и возможность заразиться. Класс
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:03

  ukrmvs написав:Как всегда непоследовательное решение.

сначала продавали по 2 билета в купе, люди покупали верхнее и нижнее по схеме и по полуторным ценам.
теперь неожиданно оказалось, что можно брать все четыре. надо снова покупать нижнее место, продавать ненужное верхнее. В контакт-центре УЗ заявили, что место менять не будут.

В итоге - потеря денег, попадание на комиссии, дележка купе с незнакомыми людьми и возможность заразиться. Класс

В странах третьего мира все для людей.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9907
З нами з: 03.11.08
Подякував: 755 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:48

  ukrmvs написав:Как всегда непоследовательное решение.

сначала продавали по 2 билета в купе, люди покупали верхнее и нижнее по схеме и по полуторным ценам.
теперь неожиданно оказалось, что можно брать все четыре. надо снова покупать нижнее место, продавать ненужное верхнее. В контакт-центре УЗ заявили, что место менять не будут.

В итоге - потеря денег, попадание на комиссии, дележка купе с незнакомыми людьми и возможность заразиться. Класс


Ничего не понял из вашего описания. "можно брать все четыре. надо снова покупать нижнее место, продавать ненужное верхнее". А зачем покупать ненужное верхнее? Типа чтобы продать ненужное верхнее нужно сначала его купить? :roll:
Евгений Н.
 
Повідомлень: 427
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: ринок буде чутливим до новин
R2 » Сер 15 лип, 2020 12:59
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 17:29
mvi
Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи...
R2 » Вів 07 лип, 2020 11:32
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 11:32
RomaI
У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку
R2 » Пон 06 лип, 2020 10:29
5 240
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 11:20
Lady_N

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87691)
16.07.2020 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.