Відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки узгодженню з Київською міською державною адміністрацією.
Дивися повний текст «Укрзалізниця» буде продавати 100% місць в поїздах до Києва і назад.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:52
«Укрзалізниця» буде продавати 100% місць в поїздах до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укрзалізниця» буде продавати 100% місць в поїздах до Києва і назад.
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:52
Как всегда непоследовательное решение.
сначала продавали по 2 билета в купе, люди покупали верхнее и нижнее по схеме и по полуторным ценам.
теперь неожиданно оказалось, что можно брать все четыре. надо снова покупать нижнее место, продавать ненужное верхнее. В контакт-центре УЗ заявили, что место менять не будут.
В итоге - потеря денег, попадание на комиссии, дележка купе с незнакомыми людьми и возможность заразиться. Класс
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:03
В странах третьего мира все для людей.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 16:48
Ничего не понял из вашего описания. "можно брать все четыре. надо снова покупать нижнее место, продавать ненужное верхнее". А зачем покупать ненужное верхнее? Типа чтобы продать ненужное верхнее нужно сначала его купить?
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