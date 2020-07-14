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ЄС виділив Україні 105 млн євро на підтримку малого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:57
Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз надає Україні 105 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств (МСП), малих ферм і проведення реформ.
Дивися повний текст ЄС виділив Україні 105 млн євро на підтримку малого бізнесу і реформ
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Додано: Чет 16 лип, 2020 16:57
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