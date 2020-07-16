Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня доступний в Україні.
Дивися повний текст Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 17:31
Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка
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Дивися повний текст Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка.
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