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Spotify запустився в Україні:
скільки коштує підписка

Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:31

Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка

Пропонуємо до обговорення:
Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня доступний в Україні.

Дивися повний текст Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:31

Чем он лучше еплМюзик?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:44

  Rainbow написав:Чем он лучше еплМюзик?

пока наблюдаю только сравнения с Ютубом - более качественные алгоритмы подбора музыки по предпочтениям, меломанам нравится...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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