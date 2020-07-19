Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня доступний в Україні.
Дивися повний текст Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 17:31
Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:44
пока наблюдаю только сравнения с Ютубом - более качественные алгоритмы подбора музыки по предпочтениям, меломанам нравится...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:35
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