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Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:31
Пропонуємо до обговорення:
Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня доступний в Україні.
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R2
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Додано: Чет 16 лип, 2020 17:31
Чем он лучше еплМюзик?
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Rainbow
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:44
Rainbow написав:
Чем он лучше еплМюзик?
пока наблюдаю только сравнения с Ютубом - более качественные алгоритмы подбора музыки по предпочтениям, меломанам нравится...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:32
А что, сейчас за музыку надо ещё кому то платить?
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yalta1965
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:35
yalta1965 написав:
А что, сейчас за музыку надо ещё кому то платить?
В цивилизованном обществе - да
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Faceless
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Додано: Пон 20 лип, 2020 20:22
yalta1965 написав:
А что, сейчас за музыку надо ещё кому то платить?
Если вы ещё используете тот двухкассетник, то не надо.
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Dear_Sir
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:48
Rainbow
тем, что есть бесплатный режим.
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uott
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