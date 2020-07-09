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Імпорт газу в Україну
досягнув рекордних 8 млрд...

Імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:50

Імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
З початку року Оператор ГТС України протранспортував до України на замовлення своїх клієнтів 8,056 млрд куб. м природного газу.

Дивися повний текст Імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд кубометрів за останні 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:50

Тут -> По состоянию на сегодня голубое топливо поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года. --- так они где врут? или тут ->были импортированы в Украину через виртуальный реверс...виртуальный реверс это когда кто то в ЕС купил Газпромовский газ а потом с накруткой его перепродал Украине с физической поставкой из РФ напрямую.
Заголовок новости надо писать правильно вот как то так -> Украина закупила 8+ млрд ГАЗПРОМОВСКОГО газа проинвестировав кучу денег в экономику страны - агрессора через псевдоевропейских спекеулянтов из Венгрии, Чехии и Польши.....которые тоже поимели свой профит с этого(.
Джон
 
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