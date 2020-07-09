З початку року Оператор ГТС України протранспортував до України на замовлення своїх клієнтів 8,056 млрд куб. м природного газу.
Дивися повний текст Імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд кубометрів за останні 5 років.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 17:50
Імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд кубометрів за останні 5 років.
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:50
Тут -> По состоянию на сегодня голубое топливо поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года. --- так они где врут? или тут ->были импортированы в Украину через виртуальный реверс...виртуальный реверс это когда кто то в ЕС купил Газпромовский газ а потом с накруткой его перепродал Украине с физической поставкой из РФ напрямую.
Заголовок новости надо писать правильно вот как то так -> Украина закупила 8+ млрд ГАЗПРОМОВСКОГО газа проинвестировав кучу денег в экономику страны - агрессора через псевдоевропейских спекеулянтов из Венгрии, Чехии и Польши.....которые тоже поимели свой профит с этого(.
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