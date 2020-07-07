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Україна майже вичерпала
бюджетний фонд боротьби з...

Україна майже вичерпала бюджетний фонд боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:18

Україна майже вичерпала бюджетний фонд боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Дивися повний текст Україна майже вичерпала бюджетний фонд боротьби з COVID-19, - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:18

я не знаю не заболевших коронавирусом, ни тем более людей, которым что то выплачивалось
vegan44pro
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