Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Дивися повний текст Україна майже вичерпала бюджетний фонд боротьби з COVID-19, - Мінфін.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 18:18
Україна майже вичерпала бюджетний фонд боротьби з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна майже вичерпала бюджетний фонд боротьби з COVID-19, - Мінфін.
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:18
я не знаю не заболевших коронавирусом, ни тем более людей, которым что то выплачивалось
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:11
36 млрд з цього фонду пішло на дорогі дороги від президента, які до вірусу мають таке ж відношення як і до виплат постраждалим від карантину українцям.
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