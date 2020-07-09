Пропонується змінити підхід до визначення обсягу доходів ФОП, що перебувають на спрощенці.
Дивися повний текст Граничний обсяг доходу для ФОП-спрощенців пропонують прив’язати до мінімалки.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:12
Граничний обсяг доходу для ФОП-спрощенців пропонують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Граничний обсяг доходу для ФОП-спрощенців пропонують прив’язати до мінімалки.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:12
Як тільки прийняли закон, задавався питанням, чому в законі прописали статичні суми, які ні до чого не прив'язані (неоподаткований мінімум або мінімалка)? Тепер до депутатів дійшло, що умовно через 5 років, суми прописані в законі будуть задаватись смішними, і прийдеться вносити зміни в закон.
Уявляю щоб в нас всі штрафи, збори, податки і т.д. були прописані статичними числами, а не оподаткованими мінімумами, - депутати тільки й встигали б вносити зміни від скликання до скликання =).
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