Пропонується змінити підхід до визначення обсягу доходів ФОП, що перебувають на спрощенці.
Дивися повний текст Граничний обсяг доходу для ФОП-спрощенців пропонують прив’язати до мінімалки.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:12
Граничний обсяг доходу для ФОП-спрощенців пропонують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Граничний обсяг доходу для ФОП-спрощенців пропонують прив’язати до мінімалки.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:12
Як тільки прийняли закон, задавався питанням, чому в законі прописали статичні суми, які ні до чого не прив'язані (неоподаткований мінімум або мінімалка)? Тепер до депутатів дійшло, що умовно через 5 років, суми прописані в законі будуть задаватись смішними, і прийдеться вносити зміни в закон.
Уявляю щоб в нас всі штрафи, збори, податки і т.д. були прописані статичними числами, а не оподаткованими мінімумами, - депутати тільки й встигали б вносити зміни від скликання до скликання =).
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:55
На мой взгляд, идея правильная, но интересно - откуда они всегда берут такие корявые цифры?
По зарплатам - 3723, 4173, 4723... Тут - 245, 1230, 1720.
Сделайте по-человечески: I - 200 (250), II - 1000, III - 1500 мин. з/п.
Хотя на фоне того бардака, который творится в государстве, это такие мелочи...
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:49
Да везде так. Иногда читаешь отчёт правоохранительных органов, поймали кого-то на взятке, например, 31 400 долларов или 12 700 грн.
Всегда думал, что это, что за цифры, что за взятки, где хотя бы минимально округление.
Не читаю Будивельника и Trast.
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