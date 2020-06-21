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Рада продовжила мораторій
на стягнення майна за...

Рада продовжила мораторій на стягнення майна за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:31

Рада продовжила мораторій на стягнення майна за...

Пропонуємо до обговорення:
ВР подовжила мораторій на стягнення майна громадян, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Дивися повний текст Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:31

Украина - это страна, где честно платящие по своим долгам ощущают себя лохами :)
summacut
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