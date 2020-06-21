ВР подовжила мораторій на стягнення майна громадян, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті.
Дивися повний текст Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:31
Рада продовжила мораторій на стягнення майна за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:40
То ли база регулярно падает и откатывать до последнего дампа приходится, то ли модерасы чистят сообщения втихую.
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