Перед голосуванням у Верховній Раді за призначення на посаду голови НБУ Кирило Шевченко подав декларацію про доходи за 2019 рік.
Дивися повний текст Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації нового голови НБУ.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:42
Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації нового голови НБУ.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:42
почему должности не дают простым специалистам, у которых нет миллионов? это квалификационное требование такое?
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:53
Це що за ціни такі?
Додано: Чет 16 лип, 2020 20:13
Re: Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...
Почему в топменеджеры не берут простых специалистов?
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