RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мільйони зарплати і рахунки
в банках: що у декларації...

Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:42

Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...

Пропонуємо до обговорення:
Перед голосуванням у Верховній Раді за призначення на посаду голови НБУ Кирило Шевченко подав декларацію про доходи за 2019 рік.

Дивися повний текст Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації нового голови НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89306
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:42

почему должности не дают простым специалистам, у которых нет миллионов? это квалификационное требование такое?
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 03.02.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:53

Вартість квартири на дату набуття (22.03.2012) – 11 478 грн.

Також новообраний голова НБУ вказав, що безоплатно користується та проживає разом із дружиною в “іншому домоволодінні” у Києві площею 280,20 кв. м., вартість якого – 963 тис. грн.


Це що за ціни такі?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:13

Re: Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...

Tamagoch написав:почему должности не дают простым специалистам, у которых нет миллионов? это квалификационное требование такое?
Почему в топменеджеры не берут простых специалистов?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27591
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 6584 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Нафтогаз» виплатив топ-менеджменту 343 мільйони гривень...
R2 » Вів 14 лип, 2020 15:51
4 232
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 23:56
Spets
"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро
R2 » Пон 13 лип, 2020 14:52
9 381
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 14:38
Конрад Карлович
У МОЗ планують з 1 вересня підвищити зарплати медикам
R2 » Пон 13 лип, 2020 19:07
2 167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 12:37
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron