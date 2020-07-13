Перед голосуванням у Верховній Раді за призначення на посаду голови НБУ Кирило Шевченко подав декларацію про доходи за 2019 рік.
Дивися повний текст Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації нового голови НБУ.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:42
Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації нового голови НБУ.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:42
почему должности не дают простым специалистам, у которых нет миллионов? это квалификационное требование такое?
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:53
Це що за ціни такі?
Додано: Чет 16 лип, 2020 20:13
Re: Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...
Почему в топменеджеры не берут простых специалистов?
Додано: Чет 16 лип, 2020 20:29
Стоимость квартиры на дату приобретения (22.03.2012) – 11 478 грн.
безвозмездно пользуется и проживает..280,20 кв. м
ОНИ НЕЛОХИ
Додано: Чет 16 лип, 2020 20:32
Где?
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:39
Re: Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...
Интересно, какой шкурный интерес у Шевченка даунгрейдиться с 45 куе/мес на 14 куе/мес? Какой нормальный человек поменяет работу где ЗП в 3 раза меньше?
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