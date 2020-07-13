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Мільйони зарплати і рахунки
в банках: що у декларації...

Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:16

  BIGor написав:Интересно, какой шкурный интерес у Шевченка даунгрейдиться с 45 куе/мес на 14 куе/мес? Какой нормальный человек поменяет работу где ЗП в 3 раза меньше?


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В декларации жуткая неразбериха , изложение текста совершенно неадеватное .
olgakosuk
 
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