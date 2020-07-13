Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...

БІНГО!
ви розкрили гранд-махінатора
ніхто не йде на меншу зп, значить все буде за кулуарами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:16
БІНГО!
ви розкрили гранд-махінатора
ніхто не йде на меншу зп, значить все буде за кулуарами
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:23
В декларации жуткая неразбериха , изложение текста совершенно неадеватное .
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