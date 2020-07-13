Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...
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malkaum написав:“супруги на правах ответственного хранения с правом пользования пользуется автомобилями MERCEDES-BENZ G 500 и LAND ROVER RANGE ROVER” - а можно тут поподробнее, это им ещё кто-то платит за то, что они «хранят» у себя эти автомобили с правом на них ездить?
Вы ещё не доросли. Юрлицо может иметь на балансе машинки, ремонт и ТО с бензином списывать в расходы, тем самым уменьшая налог на прибыль. Но эта опция не доступна обычному продавцу в АТБ или другому, кто с доходами среднего и ниже уровня.
malkaum написав:“супруги на правах ответственного хранения с правом пользования пользуется автомобилями MERCEDES-BENZ G 500 и LAND ROVER RANGE ROVER” - а можно тут поподробнее, это им ещё кто-то платит за то, что они «хранят» у себя эти автомобили с правом на них ездить?
Вы ещё не доросли. Юрлицо может иметь на балансе машинки, ремонт и ТО с бензином списывать в расходы, тем самым уменьшая налог на прибыль. Но эта опция не доступна обычному продавцу в АТБ или другому, кто с доходами среднего и ниже уровня.
Вже тільки оце відповідальне зберігання насторожує. З одного боку чувак в курсі як все обкласти щоб було законно, з іншого боку - відчувається "оптимізатор"