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Мільйони зарплати і рахунки
в банках: що у декларації...

Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:16

  BIGor написав:Интересно, какой шкурный интерес у Шевченка даунгрейдиться с 45 куе/мес на 14 куе/мес? Какой нормальный человек поменяет работу где ЗП в 3 раза меньше?


БІНГО!

ви розкрили гранд-махінатора :)

ніхто не йде на меншу зп, значить все буде за кулуарами
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:23

В декларации жуткая неразбериха , изложение текста совершенно неадеватное .
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:32

  malkaum написав:“супруги на правах ответственного хранения с правом пользования пользуется автомобилями MERCEDES-BENZ G 500 и LAND ROVER RANGE ROVER” - а можно тут поподробнее, это им ещё кто-то платит за то, что они «хранят» у себя эти автомобили с правом на них ездить?

Вы ещё не доросли. Юрлицо может иметь на балансе машинки, ремонт и ТО с бензином списывать в расходы, тем самым уменьшая налог на прибыль. Но эта опция не доступна обычному продавцу в АТБ или другому, кто с доходами среднего и ниже уровня.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:09

  dimo_0n написав:
  malkaum написав:“супруги на правах ответственного хранения с правом пользования пользуется автомобилями MERCEDES-BENZ G 500 и LAND ROVER RANGE ROVER” - а можно тут поподробнее, это им ещё кто-то платит за то, что они «хранят» у себя эти автомобили с правом на них ездить?

Вы ещё не доросли. Юрлицо может иметь на балансе машинки, ремонт и ТО с бензином списывать в расходы, тем самым уменьшая налог на прибыль. Но эта опция не доступна обычному продавцу в АТБ или другому, кто с доходами среднего и ниже уровня.


Вже тільки оце відповідальне зберігання насторожує. З одного боку чувак в курсі як все обкласти щоб було законно, з іншого боку - відчувається "оптимізатор"
5kopiyok
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:40

5kopiyok ну т.е. он должен быть среднестатистическим укр. лохом и платить все налоги тогда, когда есть варианты их минимизировать? Вы сурьозно? Да в любой стране мира все так и делается.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:30

Свои долги он конечно не декларировал:
Семья нового главы НБУ Шевченко должна за коммуналку 1,2 млн гривен
Ну чё, классный менеджер, эффективный и экономный.
cat857
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:09

cat857

Да уж, 1,2 мил коммуналка. мне мозги за 2,7 тыс грн. выносят с угрозой суда и в короновирус .....
Галина441
 
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  #<12
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