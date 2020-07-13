Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації...

БІНГО!
ви розкрили гранд-махінатора
ніхто не йде на меншу зп, значить все буде за кулуарами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:16
БІНГО!
ви розкрили гранд-махінатора
ніхто не йде на меншу зп, значить все буде за кулуарами
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:23
В декларации жуткая неразбериха , изложение текста совершенно неадеватное .
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:32
Вы ещё не доросли. Юрлицо может иметь на балансе машинки, ремонт и ТО с бензином списывать в расходы, тем самым уменьшая налог на прибыль. Но эта опция не доступна обычному продавцу в АТБ или другому, кто с доходами среднего и ниже уровня.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:09
Вже тільки оце відповідальне зберігання насторожує. З одного боку чувак в курсі як все обкласти щоб було законно, з іншого боку - відчувається "оптимізатор"
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:40
5kopiyok ну т.е. он должен быть среднестатистическим укр. лохом и платить все налоги тогда, когда есть варианты их минимизировать? Вы сурьозно? Да в любой стране мира все так и делается.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:30
Свои долги он конечно не декларировал:
Ну чё, классный менеджер, эффективный и экономный.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:09
cat857
Да уж, 1,2 мил коммуналка. мне мозги за 2,7 тыс грн. выносят с угрозой суда и в короновирус .....
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