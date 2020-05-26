Бренд Honor готується випустити два нових смартфони лінійки Honor X10, які повинні отримати назви Honor X10 Max і Honor X10 Pro.
Дивися повний текст Honor готує смартфон з величезним екраном.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 22:13
Honor готує смартфон з величезним екраном
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Дивися повний текст Honor готує смартфон з величезним екраном.
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:14
Взял бы с большим удовольствием, люблю большие телефоны, но без приложений Гугл он и на фиг не нужен...
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