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Honor готує смартфон
з величезним екраном

Honor готує смартфон з величезним екраном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:13

Honor готує смартфон з величезним екраном

Пропонуємо до обговорення:
Бренд Honor готується випустити два нових смартфони лінійки Honor X10, які повинні отримати назви Honor X10 Max і Honor X10 Pro.

Дивися повний текст Honor готує смартфон з величезним екраном.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:14

Взял бы с большим удовольствием, люблю большие телефоны, но без приложений Гугл он и на фиг не нужен...
dannrozenn9658
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