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У МАУ розповіли, коли компанія
зможе вийти на докризовий...

У МАУ розповіли, коли компанія зможе вийти на докризовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:16

У МАУ розповіли, коли компанія зможе вийти на докризовий...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія МАУ прогнозує вихід на докризовий обсяг пасажирських перевезень у 2022−2023 роках.

Дивися повний текст У МАУ розповіли, коли компанія зможе вийти на докризовий обсяг перевезень.
R2
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