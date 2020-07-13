Доставка авто на штрафмайданчик дозволяється, якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожньому руху.
Дивися повний текст Правила паркування: коли евакуація автомобіля на штрафмайданчик є незаконною.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 05:32
Правила паркування: коли евакуація автомобіля на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Правила паркування: коли евакуація автомобіля на штрафмайданчик є незаконною.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 05:32
38. Разом з тим, колегія суддів не може погодитися з висновками суду апеляційної інстанції щодо правомірності дій відповідача щодо складання 01.07.2016 акта огляду, тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу марки «Тойота Камрі» державний номерний знак НОМЕР_1 на спеціальний майданчик, з огляду на наступне.
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