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Правила паркування: коли
евакуація автомобіля на...

Правила паркування: коли евакуація автомобіля на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 05:32

Правила паркування: коли евакуація автомобіля на...

Пропонуємо до обговорення:
Доставка авто на штрафмайданчик дозволяється, якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожньому руху.

Дивися повний текст Правила паркування: коли евакуація автомобіля на штрафмайданчик є незаконною.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 05:32

38. Разом з тим, колегія суддів не може погодитися з висновками суду апеляційної інстанції щодо правомірності дій відповідача щодо складання 01.07.2016 акта огляду, тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу марки «Тойота Камрі» державний номерний знак НОМЕР_1 на спеціальний майданчик, з огляду на наступне.
natalitko
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