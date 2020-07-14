Про це розповів голова Держгеокадастру
Дивися повний текст Скільки українців скористались правом на безкоштовну приватизацію землі (інфографіка).
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:21
Скільки українців скористались правом на безкоштовну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців скористались правом на безкоштовну приватизацію землі (інфографіка).
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:21
А если ее в аренду не возьмут, то будь добр отслюнявь 6000 грн в год за то что она у тебя есть.
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