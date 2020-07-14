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Скільки українців скористались
правом на безкоштовну...

Скільки українців скористались правом на безкоштовну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:21

Скільки українців скористались правом на безкоштовну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова Держгеокадастру

Дивися повний текст Скільки українців скористались правом на безкоштовну приватизацію землі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:21

А если ее в аренду не возьмут, то будь добр отслюнявь 6000 грн в год за то что она у тебя есть.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:54

p_a_l
Ну и правильно же - земля не должна простаивать.
panzershreck1921
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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