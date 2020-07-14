Про це розповів голова Держгеокадастру
Дивися повний текст Скільки українців скористались правом на безкоштовну приватизацію землі (інфографіка).
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:21
Скільки українців скористались правом на безкоштовну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців скористались правом на безкоштовну приватизацію землі (інфографіка).
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:21
А если ее в аренду не возьмут, то будь добр отслюнявь 6000 грн в год за то что она у тебя есть.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:40
Земля должна отдыхать.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:17
В моей семье никто, ни бабушки, ни родители мои и супруги, ни мьі с супругой, ни наши дети не получил в собственность м2 украинской земли, вот такая избирательная справедливость.
Додано: Суб 18 лип, 2020 08:29
irylya-m простому смертному получить - разве что во сне, не реально. Даже в "прифронтовой зоне". "Всё украдено до нас".
Додано: Суб 18 лип, 2020 16:26
Моя мама працювала з 12 років на фермі.Потім все життя в полі.В 1993 році померла в віці 58 років.Я звернулася по місцю проживання в земельний відділ,для уточнення,чи не заробила моя мати землю.Мені відповіли,що ні.Тому що вона померла в 1993році,а закон вийшов в 1994.А.тещо вона пропрацювала 45 років в с/г ніякої ролі не має.Ось так
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