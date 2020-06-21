Камери зафіксували у Києві перевищення швидкості автомобілем ACURA, але поліція оштрафувала вантажний причіп SCHMITZ.
Дивися повний текст Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала вантажний причіп (фото).
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:23
Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала...
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Дивися повний текст Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала вантажний причіп (фото).
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:24
здається, що номери з серіями Х.. завжди видавалися для причепів. у такому разі ніякому мєнту на дорозі ніколи не зайшла ніяка думка в голову чому такий номер висить на такому авто? звісно, може всяке може бути і це виявиться номерами прикриття якимись (на акурі, звісно ж :) ), але все ж таки.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:43
Под прикрытием боронят отчизну от навалы
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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