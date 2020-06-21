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Номери-двійники: замість
джипа поліція оштрафувала...

Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:23

Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала...

Пропонуємо до обговорення:
Камери зафіксували у Києві перевищення швидкості автомобілем ACURA, але поліція оштрафувала вантажний причіп SCHMITZ.

Дивися повний текст Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала вантажний причіп (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:24

здається, що номери з серіями Х.. завжди видавалися для причепів. у такому разі ніякому мєнту на дорозі ніколи не зайшла ніяка думка в голову чому такий номер висить на такому авто? звісно, може всяке може бути і це виявиться номерами прикриття якимись (на акурі, звісно ж :) ), але все ж таки.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:43

  wild.tomcat написав:здається, що номери з серіями Х.. завжди видавалися для причепів. у такому разі ніякому мєнту на дорозі ніколи не зайшла ніяка думка в голову чому такий номер висить на такому авто? звісно, може всяке може бути і це виявиться номерами прикриття якимись (на акурі, звісно ж :) ), але все ж таки.

Под прикрытием боронят отчизну от навалы
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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